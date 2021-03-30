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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:41 ص
الاحتلال
الاحتلال
مروة عنبر
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

في سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان عقب مداهمة منازلهم، وفقا لوكالة "وفا"،

كما اعتقلت تلك القوات مواطنين اثنين من محافظة رام الله والبيرة.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت شابا اخر عقب دهم منزله وتفتيشه، كما نصبت حاجزا عسكريا على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي جنين، اعتقلت تلك القوات شابين من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب نابلس، فيما اعتقلت شابا اخر عقب دهم منزل ذويه في مدينة جنين.

ومن بلدة الرام شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر.

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