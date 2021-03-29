الدفاع الأمريكية: مصر أنجزت عملًا مذهلًا بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، أن مصر أنجزت عملًا مذهلًا بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس واستئناف حركة الملاحة مجددًا بالمجرى الملاحي للقناة.‏وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة، قد هنأت مصر على تعويم السفينة إيفر جيفن وإعادة فتح قناة السويس، معربة عن فخر الولايات المتحدة بشراكتها مع القاهرة في العديد من المجالات.ونجحت مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس منذ أيام، وبدأت في التحرك نحو وجهتها فيما بدأت عمليات عبور السفن الأخرى.