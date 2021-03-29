المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسلالات المتحورة.ذكرت ذلك صحيفة (هيسبريس) المغربية اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع شركات الطيران التجارية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الثلاثاء 30 مارس الجاري.وكانت السلطات المغربية قد علقت الرحلات الجوية مع 37 دولة بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا، وخوفا من تسلل سلالات الفيروس التاجي المتحورة إلى البلاد