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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو بحزب الله

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:46 م
حزب الله
حزب الله
وكالات
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عرضت الولايات المتحدة الاثنين، مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار لمَن يدلي بمعلومات عن عضو في حزب الله دين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لكنه لا يزال طليقا.

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية: إن المكافأة ستمنح في مقابل "معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف" على سليم عياش، أو "معلومات تؤدي الى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية".

وفي ديسمبر دانت المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة عياش غيابيا بتهمة قتل الحريري، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

ويُعتقد أن عياش البالغ 57 عاما متوار في لبنان، وقد رفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه.

وقالت المحكمة إنها ستحاكم عياش أيضا في ثلاث هجمات استهدفت سياسيين لبنانيين.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن عياش خطط ايضا لإلحاق الأذى بجنود أمريكيين.

وكان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004. وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الهجوم 22 قتيلًا و226 جريحًا.

وقد اطلق اغتياله شرارة ثورة الارز التي دفعت الجيش السوري للخروج من لبنان.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله منظمة ارهابية، لكن الحزب يتمتع بنفوذ سياسي في لبنان ويشغل مقاعد في البرلمان.

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