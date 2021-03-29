تفاصيل فيلم «يوم رحل العراب» لأحمد خالد توفيق

قال المخرج أحمد السيد إنه يعمل على إخراج فيلم قصير للراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.وأشار في بيان صحفي إلى أن الفيلم من المقرر عرضه يوم الذكرى السنوية لوفاة الراحل الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق (3 أبريل).والفيلم يحتوي على مقابلات حصرية ومعلومات تنشر لأول مرة، بالاضافة لآخر لقاء تليفزيوني للدكتور نبيل فاروق.وأضاف أن الفيلم من إنتاج شركة راديو وان وتقوم «إيجي بلس» بأعمال الإنتاج.وتعود فكرة إنتاجه للدكتور محمد فتحي المشرف العام على الفيلم، وأنتجت الإعلامية ياسمين نور الدين محتوى اللفيلم الذي يحمل اسم «يوم رحل العراب».