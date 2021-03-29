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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: فرق بيطرية لرعاية الحيوانات العالقة بالسفن في قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:49 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار التناغم والتعاون بين أجهزة الدولة في تعاملها الاحترافي مع أزمة السفينة البنمية العملاقة "ايفرجيفن" العالقة في المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، وأردف أنه نظرًا لوجود 5 سفن عالقة عليها شحنات مواشي قادمة من رومانيا وإسبانيا إلى المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال التنسيق مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تم إرسال ثلاثة فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلى المجرى الملاحي.

وأوضح أنه تم نقل الأطباء لمواقع السفن بواسطة لنشات هيئة قناة السويس، وقامت اللجان البيطرية بمناظرة الحالة الصحية للحيوانات الموجودة على متن البواخر الخمسة بإجمالي عدد رءوس 60400 أغنام و421 رأس أبقار.

وقال وزير الزراعة: إن الحالة الصحية العامة للحيوانات بالخمس بواخر جيدة ولا يوجد اشتباه للإصابة بأمراض وبائية أو معدية، وتم التأكد من توافر المياه والأدوية البيطرية والعلف بكميات مناسبة والتنسيق مع موردي الأعلاف لإمداد السفن بالاحتياجات اليومية لحين عودة الملاحة بشكل طبيعي، وتمت مُخاطبة الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الغذاء في رومانيا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال الشحنات العالقة من الحيوانات لضمان سلامتها.

وأضاف: كما أن هناك مُتابعة مستمرة مع مسئولي هيئة قناة السويس وربان كل سفينة للاطمئنان الدائم على الحالة الصحية للحيوانات، وتوفير كل احتياجاتها من الأدوية والأعلاف، حيث تم إمداد البواخر بـ190 طن أعلاف و120 طن مياه.

ووجه وزير الزراعة الشكر لهيئة الخدمات البيطرية لتفاعلها السريع مع الحدث والتعامل معه باحترافية استحق الإشادة من كل الدول والمنظمات العالمية.

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