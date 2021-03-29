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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس: مشكلة نفايات 360 سفينة انتظرت بالممر الملاحى أرّقتنا

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:08 م
محافظ السويس
محافظ السويس
كريم أنور
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قال محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، إن مسألة نفايات الـ360 التي انتظرت بالمجرى الملاحي أثناء جنوح السفينة كانت أمرا يؤرقنا.

وأضاف صقر في تصريح خاص لـ"الدستور"، خلال استقباله وزيرة البيئة بمكتبه، ظهر اليوم، إنه كان يناقش مع النائب حجم المشكلة التي قد تسببها أزمة انتظار هذا الكم من السفن، من مخلفات وحيوانات نافقة، وقال: "شعرت بالراحة بعد حواري مع معالي الوزيرة وتأكدت أن الدولة سابقة بالإجراءات التي اتخذتها".

وكان محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر قد استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة، ظهر اليوم، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لمناقشة الموقف البيئي للسفينة الجانحة بعد تحريكها، ومناقشة بعد الأمور التي تتعلق بالبيئة بالسويس.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام.

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