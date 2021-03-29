مباحثات بين ولى العهد السعودى ورئيس السيادة السودانى

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي.وبحث الجانبان خلال الاتصال الإعلان عن كل من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تمثل تجسيدًا لريادة المملكة في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وفق بيان لمجلس السيادة.وأشار البيان إلى أن المباحثات ناقشت ما تضمنته المقترحات من مبادرات طموحة تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية كبرى وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة.وبارك رئيس مجلس السيادة، هذه المبادرة التي ستعود بالنفع على المنطقة والعالم مبديًا استعداد السودان للعمل مع المملكة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.