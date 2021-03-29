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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فؤاد حسين: العراق بيئة اقتصادية خصبة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:53 م
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وكالات
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده بيئة اقتصادية خصبة، مشيرا إلى أن هناك العديد من فرص الاستثمار التي من شأنها تعزيز آفاق التعاون المشترك.
وقال الوزير حسين خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد في العراق سالم عيسى الزعابي اليوم الإثنين: "إن نجاح العمل الدبلوماسي يقاس بما يُحقق من صعود وارتقاء في مُستوى العلاقات بين البُلدان، وذلك ما ينعكس على التعاون والتنسيق الأمنيِّ والسياسيِّ، وتطوير ودعم المجال الاقتصادي".

وأضاف الوزير حسين "أنَّ العراق بيئة اقتصادية خصبة، وهناك العديد من فرص الاستثمار التي من شأنها تعزيز آفاق التعاون المُشترَك، وأنَّ استراتيجية العراق لبناء علاقات تقوم على أساس الالتزام بالمُشترَكات الكثيرة التي تجمعه مع مُختلِف بلدان العالم خُصُوصًا في تعميق المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة".

وأكد وزير الخارجية العراقي: أنَّ وزارة الخارجيّة ستـُقدِّم كلَّ الدعم لعمل السفارة الإماراتية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أكّد سفير دولة الإمارات العربيّة المُتحِدة سالم الزعابي أنَّ بلاده مُستمِرّة في دعم العراق، وتسعى لتعزيز العلاقات، وسيبذل كلَّ جُهُوده الدبلوماسيّة للعمل مع وزارة الخارجيّة للارتقاء بمُستوى العلاقات بين العراق والإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيّة بين العراق والإمارات، وسُبُل تعزيزها.

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