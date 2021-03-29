محمد ثروت يجمع بين التراجيديا والكوميديا في «بين السما والأرض»

قارب النجم محمد ثروت على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، من بطولة النجم هاني سلامة، وذلك بصورة حصرية عبر قنوات «أون».ويقدم "ثروت" خلال العمل شخصية مختلفة تماما عما قدمه، حيث يجمع بين الكوميديا المعهودة لديه والتراجيديا، من خلال أزمات يتطرق لها في خطه الدرامي في المسلسل الجديد.وتمت الاستعانة بالمطرب رامي جمال لوضع صوته على تتر العمل الجديد بعد الاتفاق على الكلمات بشكل نهائي، من كلمات نورالدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة، وأحمد حسام في أولى تجاربه في الدراما التليفزيونية.