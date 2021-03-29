السعودية تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 388 ألفًا و866 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 357 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 377 ألفًا و304 حالات.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.656 حالة منذ بداية الجائحة.