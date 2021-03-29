تأجيل محاكمة المحامين المتهمين بإهانة القضاء ليونيو المقبل

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، اليوم جلسة محاكمة 20 محامي بمركز مغاغة شمال المنيا، والمتهمين بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو من عام 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل للمرافعة.كانت النيابة العامة قد وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.