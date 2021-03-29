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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية النواب» تبحث شكاوى تدني خدمات الاتصالات في 3 محافطات

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:24 م
المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي
منى هيبه
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تبحث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن سوء الخدمات المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات.

وتتناول اللجنة خلال اجتماعها طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تدني مستوي الخدمة المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات بمركز أدكو بمحافظة البحيرة.

وفي ذات السياق، تتناول اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن معاناة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط من عدم وجود خطوط أرضية، يعقبه مناقشة الطلب المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن توصيل الخطوط الأرضية للتليفونات بدائرة المنتزة.

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