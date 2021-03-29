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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الفلسطينية تستدعى سفراء 4 دول أوروبية

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:11 م
وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
مروة عنبر
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استدعت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمل جادو، سفراء بلغاريا وبريطانيا والتشيك، على خلفية التغيير السلبي في نمط تصويت بلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني والبند السابع على أجندة المجلس.

وجاء هذا الاستدعاء بناء على تعليمات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأعربت جادو عن صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التغيير السلبي الذي يشكل عدوانا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأهمها حق تقرير المصير، وعلى القانون والنظام الدولي متعدد الأطراف.

ولفتت جادو إلى أن هذا التغيير يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة والمساءلة، بدلا من أن تضغط هذه الدول على إسرائيل لإنهاء احتلالها الاستعماري طويل الأمد للأرض الفلسطينية.

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