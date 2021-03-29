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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محيي إسماعيل: فيلم «القذافي» قيد التنفيذ بمشاركة جورج كلوني (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:01 م
محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
حسين الجندي
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كشف الفنان محيي إسماعيل، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير وتنفيذ فيلمه السينمائي الذي تأخر كثيرًا وهو فيلم القذافي، مشيرا إلى أن الفيلم سيكون من إنتاج إنجليزي وبطولته.

وأضاف إسماعيل عقب انتهاء ندوة تكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورتها العاشرة، أن الفيلم يضم نخبة كبيرة جدًا من النجوم من بينهم النجم العالمي جورج كلوني.

وقال محيي إسماعيل أنه لا يقبل أي دور، مشيرا إلى أنه يرفض العمل في الدراما أو المسرح بينما يحب التواجد في السينما بشكل أكبر، مؤكدا أنه رفض كثير من الأعمال الفنية.

يذكر أن الفنان محيي إسماعيل تم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الأقصر والذي أقيم بمعبد الكرنك، حيث شهد أيضا تكريم الفتنة نادية الجندي.

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