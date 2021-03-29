طبيبة روسية تقدم نصائح لإعادة حاسة الشم بعد كورونا

أكدت الطبيبة الروسية لودميلا لابا، أن حاسة الشم والذوق التي فقدت أو ضعفت بسبب فيروس كورونا سيتم استعادتها ولكن كل فرد سيحتاج لوقت مختلف، لافتة إلى أنه لا يجب الخوف من الصعوبات إذا اتبعت القواعد الأساسية لإعادة التأهيل بعد المرض.وقالت لابا في تصريحات تلفزيونية مع قناة زفيزدا الروسية "نأخذ العلاج المضاد للفيروسات لفترة طويلة، على الرغم من أنه عادة ما يتم وصفه لدورة قصيرة لمدة خمسة أيام لكن مع كوفيد 19، حددنا 15 يوما على الأقل لإزالة الهجوم والالتهاب في الغشاء المخاطي في الحلق".وأكدت لابا ضرورة استخدام الأدوية المناعية التي تعيد عمل الغشاء المخاطي في جسم الإنسان، حيث تأثر شدة المرض بشكل مباشر على درجة تضرره.وأشارت لابا إلى أن الفيروس الغدي يدخل الغدد الليمفاوية، وإذا بقي هناك، فإنه يتغذى باستمرار ولا يسمح للغشاء المخاطي البلعومي بالتعافي.وشددت لابا على أنه من أجل تحسين الصحة ومنع التطور السلبي للمرض في الجسم، يجب استشارة معالج إعادة التأهيل.