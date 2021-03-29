بريطانيا تختبر سلاحًا خطيرًا في معارك الشوارع

كشفت القوات البريطانية، اليوم الاثنين، على اختبار ببندقية كورنر شوت، القادرة على رصد الأهداف المختبئة وراء زوايا معينة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها.وقالت قوات الخدمات الخاصة في الجيش البريطاني، وفق لصحيفة ديلي ستار البريطانية، ان البندقية تتيح إصابة الأهداف دون أن يعرض الجنود أنفسهم للخطر، وذلك نظرا لإمكانية السلاح إطلاق النار خلف الجدران، عبر التفافها عن طريق الانثناء باتجاه الزوايا غير المكشوفة.ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في الجيش البريطاني قوله، إن السلاح الجديد "سيغير من قواعد اللعبة في العمليات الخاصة الخطيرة".وأضاف المصدر: "عرض الأهداف بدقة في النقاط العمياء مهم جدا في قتال الشوارع، وخلال الاشتباكات في المناطق الحضرية، حيث يكون الجنود في خطر في كل مرة يهاجمون هدفا مختبئا في زاوية غير مرئية".