السعودية تسمح للجماهير الذين تلقوا اللقاح بحضور مباراة للمنتخب

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن السماح للجماهير الذين تلقوا اللقاح بحضور مباراة للمنتخب غدا، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.وأوضحت السعودية، أنها سفتح أبواب الملاعب لحضور الجماهير الذين تلقوا اللقاح اعتبارا من 17 مايو، مشيرةً إلى أن حضور الجماهير الذين تلقوا اللقاح للمباريات الرياضية سيكون بنسبة 40%.