البابا فرنسيس يصلي لأجل سوريا

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "لعشر سنوات خلت، بدأ الصراع الدموي في سوريا، الذي تسبب في أحد أخطر الكوارث الإنسانية في عصرنا.. لنصلِّ معًا لكي لا تُنسى المعاناة الكثيرة في سوريا الحبيبة والمعذبة، ولكي يُنعش تضامننا الرجاء".وأضاف، في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "نحن مدعوون لكي نعترف بأن الكائنات الحية الأخرى لها قيمة أمام الله، وبوجودها البسيط هي تباركه وتمجده، لأن الرب يفرح بأعماله" (مز ١٠٤، ۳١).وكان البابا فرنسيس قد احتفل، أمس، بأحد الشعانين المبارك وبداية أسبوع الآلام، بينما بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.