لليوم الثالث على التوالى.. رياح وأتربة تضرب الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد صباح اليوم الاثنين، عواصف ترابية على قري ومراكز المحافظة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير على الطرق السريعة، مع إنخفاض في درجات الحرارة وبرودة الجو على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كافة الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.وشهدت منطقة شرق العوينات موجه من الصقيع وتقلبات جوية مصحوبة بأتربة على المناطق المكشوفه والصحراوية والطرق السريعة.