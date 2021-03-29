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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«نيويورك تايمز»: تعويم «إيفر جيفين» يزيد الآمال بعودة الملاحة قريبًا

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:12 ص
تعويم إيفر جيفين
تعويم إيفر جيفين
أمينة ذكى
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أشادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بجهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، حيث قالت الصحيفة اليوم الاثنين: قد تم إعادة تعويم السفينة الجانحة جزئيا صباح اليوم الإثنين، وأصبحت شبه حرة ما يزيد الآمال باستنئاف المرور قريبا فى قناة السويس والحد من التداعيات الاقتصادية لهذا التعطيل.

وأضافت الصحيفة الأمريكية: أن عملية المد والجزر ساعدت في عملية التعويم، وكان فريق الإنقاذ قد عمل لمدة خمسة أيام وليال متتالية.

يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح اليوم الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات.

وأكد رئيس الهيئة في تصريح خاص لفضائية "سكاي نيوز"، أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.

وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر؛ حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".

وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.

وتابع: "حركة الملاحة ستستأنف مرة أخرى في القناة والعمل سيستمر بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل لحل أزمة السفن العالقة".

وأكد في ختام مداخلته أن القناة المصرية ستحصل على حقوقها من تداعيات جنوح السفينة.

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