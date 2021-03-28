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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: تضاعف صادرات الزيتون لـ60 مليون دولار خلال عام

الأحد 28/مارس/2021 - 11:11 م
صادرات الزيتون
صادرات الزيتون
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الزيتون تضاعفت إلى حدود 60.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 39.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 52.5% خلال عام.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات زيت فول الصويا قفزت لـ 72.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 45.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت 27.8 مليون دولار خلال عام بنسبة 61.7% خلال عام.
يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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