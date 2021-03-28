«ثقافة النواب» تطالب بتخصيص ميزانية لترميم قصر طوسون باشا

طالبت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بضرورة انتهاء وزارة السياحة والآثار من الدراسات الاستشارية الخاصة بترميم قصر عمر طوسون باشا.وأوصت «ثقافة البرلمان» بإدراج ميزانية له لتدبير الجماية المدنية اللازمة، حفاظًا على الأثر وأهميته التاريخية، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار.جاء ذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، حول عدم قيام وزارة الآثار بترميك قصر عمر طوسون، الكائن بحي روض الفرج، ما يعرض هذا الأثر المهم للتدهور، وهو ما يتنافى مع اهتمام الدولة بالحفاظ على القصور التاريخية.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأثر كان تعرض للحريق منذ عدة أعوام، وأعقبه حالة من الإهمال، ويرجع عهد هذا القصر إلى عمر طوسون بن سعيد بن محمد علي الكبير، ويقع قصر عمر طوسون في شارع أرض الأمير عمر طوسون بشبرا، وتطل واجهة القصر الجنوبية الشرقية على شارع مدرسة شبرا الثانوية، بينما تطل واجهته الشمالية الغربية على حي روض الفرج.