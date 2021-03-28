البابا تواضروس يلتقي راهبات من القدس عبر «زوم»

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، براهبات من أديرة القدس عبر تطبيق زوم.وشارك بفعاليات اللقاء نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وجاء هذا اللقاء حرصًا من قداسة البابا تواضروس الثاني على التواصل مع إيبارشيات الخارج.