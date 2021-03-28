الإمارات تدشن خط إنتاج لقاح كورونا بالتعاون مع الصين

‏شهد وزيرا الخارجية الإماراتي والصيني، اليوم الأحد، تدشين أول خط إنتاج لقاح فيروس كورونا في الإمارات بين مجموعتى "جي 42" الإماراتية وسينوفارم "سي ان بي جي" الصينية.‏‎‏‎وأكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، أن ‎الإمارات و‎الصين تدشنان اليوم فصلًا جديدًا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه "شراكة استراتيجية من أجل الإنسانية".وأشار عبدالله بن زايد إلى أن الإمارات والصين أطلقا مشروع "علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة ‎الإمارات".