فحص 60 ألف رأس ماشية محتجزة في السفينة الجانحة (صور)

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم فحص 60 ألف رأس ماشية قادمة من رومانيا وإسبانيا في السفينة الجانحة بقناة السويس و5 سفن أخرى محتجزة ببحيرة التمساح والبحيرات المُرة من خلال 3 فرق من الهيئة البيطرية؛ لفحص الماشية بتكليف من وزير الزراعة.أقال محمود، لـ«الدستور»، أن الهيئة البيطرية كلفت فرق الاستجابة السريعة من الإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة وتم تجهيز محاجر بورسعيد، كما قامت هيئة قناه السويس بنقل الفرق البيطرية ومعدات فحص الحيوانات باللانشات للسفن المحتجزة بالقناة وتم تقديم الأدوية حيث تم فحص جميع الحيوانات وثبت خلوها من الأمراض الوبائية وان الحالة الصحية جيدة.أشار إلى أنه تم تقديم الأعلاف اللازمة للحيوانات على السفن في قناة السويس واللقاحات والقش للتدفئة وحماية أرواح وصحة الحيوان؛ لحين وصول المواشي إلى الأردن والسعودية.