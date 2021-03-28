مديرة دار مسنين بسوهاج توضح حالة الحاجة «سمرة» (فيديو)

قالت شيماء حسين مديرة دار المسنين بمحافظة سوهاج، إنها استقبلت "سمرة" الناجية من حادث قطار سوهاج، بدار المسنين بعد تلقي العلاج وأنها كان يظهر عليها الخوف وآثار نفسية مما حدث لها في القطار ومن واقعة ادعاء طردها عن طريق ابنها.وأضافت: "تم التعامل معها على الفور بحديث بيني وبينها دار لساعات لإزالة الآثار النفسية التي نجمت عن الحادث وتم تقديم الطعام لها وتسكينها في غرفه حتى أصبحت أفضل بكثير من الحالة التي أتت عليها وعن استمرارها في الدار من عدمه هذا قرار التضامن الاجتماعي".