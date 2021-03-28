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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعليق الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بالمسجد النبوي

الأحد 28/مارس/2021 - 03:29 م
المسجد النبوي
المسجد النبوي
نيفين أشرف
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أعلنت وكالة شئون المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعليق الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وذلك حرصًا على سلامة الزوار والمصلين، والتزامًا بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأقرت وكالة شئون المسجد النبوي منع تقديم وجبات السحور للزوار والمصلين وغيرهم في نواحي المسجد النبوي ومرافقه والساحات المحيطة به الداخلية والخارجية، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي في جميع المواقع بالمسجد النبوي.

وأكدت الوكالة في سلسلة من التغريدات عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": إن إفطار الصائمين في المسجد النبوي سيكون مقتصرا على التمر والماء، على أن يكون الإفطار فرديًا وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

وتتولى الوكالة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقديم الإفطار الفردي (تمر وماء) مع منع إحضار أي مأكولات أو مشروبات للمسجد النبوي وساحاته.

وأشارت وكالة شئون المسجد النبوي إلى استخدام الساحات الغربية الجديدة للصلوات، مع مراعاة عدم التفويج إليها خلال اشتداد أشعة الشمس والحرارة نهارًا حفاظًا على سلامة الزوار والمصلين.

كما أشارت إلى استمرار عدد التسليمات في صلاة القيام (التهجد) بواقع خمس تسليمات، واستمرار عدد التسليمات في صلاة التراويح بواقع خمس تسليمات.

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