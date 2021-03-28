بوتين: لم تُكشف أي أعراض جانبية خطيرة للقاحات الروسية المضادة لـ كورونا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لم تُكشف أية أعراض جانبية خطيرة للقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه حتى الآن كل شيء على ما يرام.وقال الرئيس الروسي - اليوم الأحد - "برأيي فيما يتعلق بلقاحاتنا، لا يوجد أي موانع لها".وأضاف بوتين:" أنا أعرف بالتأكيد أن أشخاصا ذات أمراض مزمنة خطيرة يتلقون اللقاح وكل شيء يجري على ما يرام"، مؤكدا أنه لا يعلم بأي أعراض جانبية خطيرة ظهرت نتيجة استخدام أي لقاح من اللقاحات الروسية الثلاثة المسجلة لدينا".