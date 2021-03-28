السجن 3 سنوات لمتهم بأحداث الظاهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر" بالسجن 3 سنوات.عقدت الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وأمانة أشرف صلاح.كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.