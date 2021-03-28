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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تاج الدين: المنظومة الصحية ساهمت فى التعامل الجيد مع تداعيات كورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 01:33 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، إن البنية الأساسية والمنظومة الصحية مثل مستشفيات الصدر والحميات المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية قد ساهمت في التعامل الجيد والرشيد مع تداعيات مرض الكورونا.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر برئاسة الدكتور عصام المغازي، بحضور العديد من المهتمين بمكافحة الدرن في مصر، أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي ساهمت في توفير البيئة الخصبة للتعامل المدروس في مواجهة الوباء.

ووجه الدكتور عوض التحية لجميع أفراد الفريق الصحي، الذين يقفون في الصف الأول في مواجهة الوباء، وقدم التحية إلى أرواح شهداء الفريق الطبي

وأثنى الدكتور عوض على جهود مكافحة الدرن في مصر التي أدت إلى انخفاض معدل الإصابة بالمرض إلى حد كبير، للوصول إلى مصر خالية من الدرن في أقرب وقت بإذن الله.

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