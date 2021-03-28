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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إلغاء قرار منع رامز جلال من ممارسة العمل الإعلامي

الأحد 28/مارس/2021 - 01:03 م
رامز جلال
رامز جلال
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين والفنان رامز جلال، في الطعن رقم ٩٠٩٩٠ لسنة ٤٧ قضائية ضد نقيب الإعلاميين بصفته، مرتضي منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين، بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامج "رامز مجنون رسمي" لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وحضر أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن رامز جلال ودافع مستندا للماده الاولي من قانون نقابة الاعلاميين الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ " ولا يعد نشاطًا أعلاميًا الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الاعمال الترفيهية ".

كما أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل الأعمال الإعلاميه وعليه فان الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الإعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة وأختصاصات نقابة الاعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفًا للقانون متعينًا الغاؤه.

وبجلسة اليوم أمام محكمة مجلس الدولة حضر نقيب الإعلاميين ممثلًا عنه محامي النقابة، وقدم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن.

وجري تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة ٢٣٨٢٠٢٠، تقرر حجز الدعوي للتقرير وانتهي بالنسبة لطلب المتدخل بأنه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوي ولم يقدم اية مستندات أو مذكرات شارحه لطلبه لتوضيح مصلحته في التدخل ومن ثم فانه يكون غير ذي مصلحة في تدخله.

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