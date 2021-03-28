ندوة نادية الجندى فى فعاليات الأقصر للسينما الإفريقية (صور)

بدأت منذ قليل ندوة الفنانة نادية الجندي ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته العاشرة، وذلك بحضور الفنان محمود حميدة، والمخرج مجدي أحمد علي وآخرين، بينما قدم الندوة السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وأدارها الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.وتحدثت نادية الجندي في الندوة عن كيف تم وصفها بنجمة الجماهير، بينما تطرق الحديث عن أعمالها مع الفنان أحمد زكي، مشيرة إلى أنه كان فيلمًا واحدًا، وعن الفنان محمود حميدة قالت "عملت معه خمسة أفلام وأفلام أخرى مع الفنان فاروق الفيشاوي".يذكر أن المهرجان كرم نادية الجندي في افتتاح الدورة العاشرة داخل معبد الكرنك، وذلك بتكريم كل من الفنان محيي إسماعيل وهند صبري وآخرين.