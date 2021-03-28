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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شركة مصر للفنادق توضح مستجدات قضية «الضمان الحكومي»

الأحد 28/مارس/2021 - 12:38 م
مصر للفنادق
مصر للفنادق
اكرم عمران -أسامة الشندويلي
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قالت شركة مصر للفنادق، إنه لم يتم الحصول على حكم في قضية الضمان الحكومي بتاريخ 25 مارس الجاري.

وأرجعت الشركة ذلك في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إلى أنه لم يدرج بأجندة المحكمة، موضحة أنه جارٍ الحصول عليه.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق حجز الطعن للحكم في قضية الضمان الحكومي إلى جلسة 25 مارس، مشيرة إلى تم الطعن بالنقض على الاستئنافين رقمي 17303 و17456 لسنة 124 ق من قبل وزارة المالية بالطعن رقم 22966 لسنة 89.

وأشارت الشركة، في ذلك الوقت إلى أن الجلسة المقبلة خاصة ببراءة ذمة الشركة بمبلغ 263 مليون جنيه بخلاف الفوائد البنكية.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 85.45 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 176.39 مليون جنيه بالعام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 277.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 496.5 مليون جنيه بالعام المالي 2019-2019.

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