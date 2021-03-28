«بين السما والأرض» جاهز أول رمضان

قارب النجم هاني سلامة على الانتهاء تماما من تصوير مسلسله الجديد، "بين السما والأرض" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بالرغم من تعطل بعض المشاهد أثناء إصابة الفنانة نجلاء بدر بكورونا خلال الأسابيع الماضية.ويصور المخرج محمد جمال العدل المشاهد المتبقية من المسلسل المكون من 15 حلقة، على مدار الأيام القليلة القادمة، ليكون المسلسل جاهزا للعرض مع حلول شهر رمضان القادم؛ حيث يبدأ مونتاج الحلقات خلال الأيام القادمة بالتوازي مع تصوير المشاهد النهائية ليسلم الحلقات العشرة الأولى قبل رمضان بأيام قليلة والخمسة المتبقية خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم.وخلال الساعات القادمة يضع المطرب رامي جمال صوته على تتر العمل الجديد بعد الاتفاق على الكلمات بشكل نهائي من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام في اولى تجاربه في الدراما التليفزيونية.