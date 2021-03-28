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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأحد 28/مارس/2021 - 12:18 م
كورونا في غزة
كورونا في غزة
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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، بعد إجراء 3 آلاف و215 فحصا مخبريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تعافى 123 شخصا.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد - أن إجمالي عدد المصابين بلغ 62 ألفا و927 إصابة، فيما بلغت الحالات النشطة 5965، وإجمالي المتعافين 56 ألفا و363 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 599 حالة وفاة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 184 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة وصلت إلى 110 حالات.. في حين بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت إلى قطاع غزة 81 ألفا و600 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 16 ألفا و473 شخصا.

من جانبه، حذر مستشار وزيرة الصحة فتحي أبو وردة، من الوضع الكارثي في قطاع غزة؛ نظرًا للارتفاع في الكثافة السكانية، مطالبًا بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأوضح أن السبب الأساسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يرجع لعدم الالتزام الواضح من قبل المواطنين بجميع أساليب الوقاية، من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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