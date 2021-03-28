أم بي سي العراق تطرح البرومو الدعائي لـ «موسى»

طرحت قناة أم بي سي العراق البرومو الدعائي الأول لمسلسل النجم محمد رمضان الجديد "موسى"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وظهر رمضان خلال البرومو وهو مرتديًا للجلباب الصعيدي، وسط العديد من المشاهد الاكشن التي تظهر طبيعة العمل الرمضاني.وتتضمن قصة المسلسل في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية في الصعيد، حول شاب يتوفى والده منذ صغره فيتحمل مسئولية أشقاؤه ويفتقد مرحلة طفولته التي لم يعيشها بسبب المصائب التي وضع فيها، يضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة ويعمل في تصدير واستيراد بعض الاشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.