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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مصنع بحوزته طن عصائر مجهولة

الأحد 28/مارس/2021 - 12:00 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع بحوزته طن عصائر مجهولة المصدر في التجمع.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة،من ضبط (كمية من العصائر وزنت "طن و640 لتر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - عدد 1000عبوة فارغة معدة للتعبئة) بحوزة (مسئول عن مصنع عصائر كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية لتصنيع العصائر بقصد طرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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