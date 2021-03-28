ضبط سائق استولى على كميات من الأسمنت أثناء نقلها

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى جمعيات نقل البضائع بالسيارات بمحافظة سوهاج، بقيام أحد أعضاء الجمعية بإختلاس كميات كبيرة من الأسمنت عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام (سائق وعضو بالجمعية المشار إليها - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) باستغلال طبيعة عمله وقام باستلام على كمية من الأسمنت لنقلها بالسيارة ملكه من إحدى مصانع الأسمنت بمحافظة قنا لتوصيلها لإحدى مخازن المصنع بمحافظة أسيوط، وقام باختلاس كمية منها والاستيلاء على قيمتها لنفسه وبيعها بالأسواق دون وجه حق، مما أضر بأموال الجمعية بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.