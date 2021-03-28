رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمتابعة ما تم من إجراءات خاصة باعتماد كلية الآثار جامعة الفيوم.تشكل الوفد برئاسة حمدي عبد السميع رئيس فريق الاعتماد، ونادر عبدالدايم عضوًا، وعاطف عبد السلام عضوًا وبحضور عاطف منصور عميد كلية الآثار، وجمال فرج مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بجامعة الفيوم، وشعبان الأمير مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآثار وذلك صباح اليوم الأحد.صرح أحمد جابر شديد بأن الزيارة تأتي في إطار متابعة مدى استعداد كلية الآثار للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرًا إلى توجه الجامعة الدائم لتفعيل المعايير الأكاديمية وفق خطة استراتيجية طموحة تتبنى التطوير الشامل على كافة الأصعدة، مضيفًا أن الجامعة حصلت على اعتماد ٦ كليات وهي كلية السياحة والفنادق، وكلية العلوم، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الزراعة، وكلية التربية، من إجمالي ١٨ كلية، معربًا عن تمنيه بنجاح الزيارة لتلحق كلية الآثار بباقي الكليات خلال الفترة القادمة.ومن جانبه أكد عاطف منصور عميد الكلية أن كلية الآثار من الكليات المهمة، التي لها شراكات دولية عالمية، وقدمت العديد من الكفاءات والدراسات والأبحاث على مدى سنوات، وتجهيزها للاعتماد هو خطوة أخرى نحو التميز المستمر لسنوات، مشيرًا إلى أن الزيارة ستقوم بمراجعة كافة الوثائق والملفات، وفحص جميع موارد الكلية والمعامل والقاعات والمتاحف والكنترولات والأنشطة التعليمية لوضع تقرير شامل عن الكلية.