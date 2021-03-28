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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 11:27 ص
حملة التطعيم
حملة التطعيم
هبه عويضه
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انطلقت اليوم الأحد، حملة التطعيم بالجرعة التنشيطية الثانية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مركز صحة أسرة العمراوي بمنطقة المنتزه الطبية، الإطمئنان على سير عملية التطعيم بداخل المركز، ضمن جولته بالوحدات الصحية بالإسكندرية.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه بدءً من نهاية الحملة الأولي للتطعيم ضد شلل الاطفال، تم حصر للأعداد المستهدفة، وتجهيز الفرق الطبية بجميع أنحاء الإسكندرية وبحسب الكثافة السكانية، مشيرًا إلى أن منطقة المنتزه الطبية والتي تحظي بأكبر كثافة تمثل الربع من الأعداد المستهدفة.

واضاف «السقعان» أن الأعداد المستهدفة في الحملة ما يزيد عن 835 ألف طفل مصرى، بالإضافة إلى 1696 طفل عربى وأجنبى من المقيمين بالمحافظة، وسيتم تطعيمهم بواسطة 1889 فريق طبى من بينهم 612 فريق ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة ومحطات القطارات، و1277 فريق متحرك يقوم بالتطعيم من منزل لآخر، لافتًا أن فرق التطعيم تصل إلى منزل كل طفل مستهدف.

وأوضح أن إجمالى عدد الفرق المشاركة بالحملة ما يقرب من 5000مشارك ما بين أطباء وتمريض ومراقبيين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 48 الف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة من طعم "سابين"- النمط الثانى ويتم اعطاؤه بالفم.

وأكد وكيل وزارة الصحة على تواجد فريق إشراف كبير تتبعه اكثر من 300 سيارة تتبعه لمدة 4أيام، للوصول للأعداد المستهدفة في كل الأماكن، فضلًا عن متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى.

وذكر أن حملة التطعيم تتم جنبًا إلى جنب مع تطعيم لقاح كوفيد 19، حيث يتواجد فريقين لتلقي اللقاح،لافتًا إلى أن الحملتين تسير بشكل منضبط في إطار دعم القيادة السياسية، وطبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الجائحة.

تأتي حملة التطعيم بالجرعة التنشيطية الثانية ضد مرض شلل الأطفال، ضمن الحملة القومية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد المرض وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال وتستمر بمحافظة الإسكندرية لمدة 4ايام.
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)
انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (فيديو)

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