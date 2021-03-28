رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول بريطاني: تخفيف قيود كورونا «خطوة لعودة الحياة»

الأحد 28/مارس/2021 - 11:25 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
قال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، اليوم الأحد، إن تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس "كورونا" في البلاد، بدءا من غد الاثنين، يمثل "خطوة مهمة للعودة إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف دودن- وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية- أنه "يجب على الشعب البريطاني الاستمرار في اتباع قواعد السلامة العامة، حتى يتم طرح لقاح شركة موديرنا المرتقب في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وتابع أن المملكة المتحدة ليس لديها حاليًا فائض من لقاحات «كوفيد- 19»، وذلك بعد تقارير صحفية تحدثت حول إرسال شحنات لقاحات إلى أيرلندا، قائلًا إن "الأولوية الأولى للحكومة هي ضمان توفير اللقاحات للمملكة المتحدة".

وأشار وزير الثقافة البريطاني إلى أن "المملكة المتحدة تواصل إجراء مناقشات بناءة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات اللقاح بعد الإعلان عن أن الكتلة ستغير الطريقة التي تسمح بتصدير الجرعات"، مضيفا أن "موقفنا واضح للغاية ألا ينخرط الاتحاد الأوروبي في منع الصادرات، وأن يحترم التعهد الذي قدمته أورسولا فون دير لاين لبوريس جونسون، حيث وافقوا على احترام أي عقد".

موضوعات متعلقة

شركة إنقاذ السفينة الجانحة بقناة السويس تستعين بقاطرة هولندية

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

دراسة: 40% من المدن الرئيسية في اليابان لم تحدد موعدًا للتطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة