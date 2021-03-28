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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل موكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية

الأحد 28/مارس/2021 - 11:12 ص
نقل المومياوات
نقل المومياوات
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول موكب نقل المومياوات الملكية، عبر محركات البحث من جانب المواطنين، خلال هذه الساعات، بعد أن قررت الجهة التنفيذية على نقل المومياوات أن تقوده الفنانة هند صبري، والذي سيستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد كبير من الشخصيات المهمة في العالم، بالإضافة إلى رجال الدولة، كما سيتم نقل الحدث العالمي على الهواء مباشرة من خلال 18 قناة عالمية تنقل الحفل الملكي لحظة بلحظة، وفقا لما أعلنت عنه الجهات التنفيذية للحفل.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة جميع ما يتعلق بموكب نقل المومياوات الملكية.

موعد نقل المومياوات الملكية 

قررت الجهة المنفذة للحفل، أنه من المقرر أن يتم النقل مساء السبت الموافق 3 أبريل، حيث تتجه أنظار العالم في هذا التوقيت إلى قلب القاهرة وبالتحديد ميدان التحرير، حيث تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ"المومياوات الملكية"، والتي ستحصل على موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة.


على أن يتقدم الموكب لفيف من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وبصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية، وسيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية بعد غروب شمس السبت 3 أبريل، كل عربة مزينة باسم كل ملك من ملوك الفراعنة.

خريطة يوم تقل مومياوات الملكية

من المقرر أن يمر الموكب الملكي الذي يضم 22 مومياء فرعونية، إضافة إلى 17 تابوتا ملكيا، بميدان التحرير حيث سيتم الافتتاح الرسمي للميدان بعد انتهاء أعمال تطويره، ثم سيواصل طريقه إلى سور مجرى العيون الذي أيضا سيشهد افتتاحه الرسمي بعد تطويره خلال الأشهر الماضية، مرورا بمنطقة الفسطاط وصولًا إلى متحف الحضارة المصرية.

موعد بداية حفل نقل المومياوات الملكية

أعلنت الجهة المنفذة لحفل نقل المومياوات، أن الحفل سيبدأ في تمام السادسة من مساء يوم السبت الموافق 3 أبريل 2020، وتشهد مظاهر الاحتفال حيث سيكون في احتفالية تزينها أضواء الليزر والكشافات التي ستضئ السماء بأسماء ملوك الفراعنة، حيث سيستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الشخصيات الدولية موكب الملوك داخل متحف الحضارة المصرية. 

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