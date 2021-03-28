التحالف العربي يدمر طائرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية

اعترض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية قبل قليل.وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء إرهابي.ولفت التحالف إلي أن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي يعد تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.يذكر أن التحالف أعلن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.