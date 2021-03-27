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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يعزي السيسي بضحايا جسر السويس المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 11:33 م
الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد
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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب أمير الكويت وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت عن خالص تعازيه للرئيس السيسي بضحايا الحادث، سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ببرقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس السيسي.

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