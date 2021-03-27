رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: ضبط 18 أثناء محاولة تهريب للمخدرات من أحد الموانئ

السبت 27/مارس/2021 - 10:34 م
سلطات الأمن المغربي
سلطات الأمن المغربي
ا ش ا
طباعة
تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة في ميناء طنجة المتوسط، مساء اليوم السبت، من ضبط 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، من بينهم سيدة، تورطوا في قضية ترتبط بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن أنه تم ضبط المتورطين بمحطة الذهاب للمسافرين بميناء طنجة المتوسط أثناء استعدادهم لمغادرة الأراضي المغربية على متن رحلة بحرية مدرجة لعودة الأشخاص المقيمين بالخارج، بعد الاشتباه في تورطهم في محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش عن طريق "ابتلاع كبسولات في معدتهم".

وأضاف البيان أن عملية الكشف عن المخدرات بواسطة جهاز الأشعة الطبي أكدت وجود كبسولات كثيرة من مخدر الحشيش في أحشاء المتورطين.

وأشار البيان إلى أن إجراءات التفتيش التي جرت مكنت أيضا من ضبط أربع سيارات مسجلة بالخارج، يشتبه في استخدامها في نقل مهربي المخدرات.

وأوضح أنه تم التحفظ على المتورطين ووضعهم تحت الحراسة الطبية بهدف تفريغ كبسولات المخدرات المزمع تهريبها، في انتظار التحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين المحلى والدولي.

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أيام زمان

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زايد للكتاب (صور)

ثروت مرتضى: الرسم والفكرة يجب أن يعملان سويا لإنجاح الكاريكاتير (حوار)

لأول مرة.. ماجدة زكي تقدم دعاء الإفطار على راديو القاهرة الكبرى

اعترافات الكبار.. فؤاد نجم: أنا كذاب وقليل الأدب.. والمثقفون لا يسمعون إلا أنفسهم