بريطانيا: العنف ضد المحتجين في ميانمار يمثل منعطفًا جديدًا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب السبت إن القمع العنيف للاحتجاجات الذي شهد مقتل أكثر من 90 في ميانمار يمثل منعطفًا جديدًا، مضيفًا أن بريطانيا ستعمل لضمان إيجاد سبيل لعودة الديمقراطية إلى البلاد.وقال راب على تويتر متناولًا القمع الذي وقع في يوم القوات المسلحة في ميانمار إن "قتل المدنيين العزل اليوم، ومنهم أطفال، يمثل منعطفًا جديدًا، سنعمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء هذا العنف المتجرد من الحس ومحاسبة المسئولين عنه، وضمان سبيل لعودة الديمقراطية".