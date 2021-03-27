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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكاظمي»: العراق ليس بحاجة لقوات أجنبية على الأرض

السبت 27/مارس/2021 - 04:15 م
الكاظمي
الكاظمي
سميرة إبراهيم
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية على الأرض.

وقال الكاظمي في تصريح متلفز: "إن البلاد بحاجة إلى دعم دولي، واستمرار طيران التحالف بتوجيه الضربات الجوية ضد أوكار عناصر داعش، وأن هناك حاجة للتنسيق الأمني والطيران الجوي".

وأضاف: "القوات الأمنية نفذت عملية في مناطق جبلية بمحافظة كركوك، شنت خلالها أكثر من 300 ضربة جوية، وقتل فيها عدد كبير من عناصر داعش".

وعن العلاقة بين واشنطن وبغداد، أوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي أنه يجب أن تتحول إلى مصلحة أمريكية عراقية في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والصحة والمجالات الأخرى.

وأشار إلى أن لجنة مكافحة الفساد تتعرض إلى اتهامات بالتجاوزات على المسئولين المعتقلين بتهم الفساد، وهناك تشويه لسمعة تلك اللجنة، مبينا: "إن هناك أطرافًا تحاول عرقلة مساعي الحكومة العراقية في محاربة الفساد والقضاء عليه".

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