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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الجيزاوى» يتفقد أعمال إنشاء مبنى المدرجات ومقر جامعة بنها الأهلية بالعبور

السبت 27/مارس/2021 - 03:06 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها جولة تفقدية بمقر الجامعة بالعبور، تفقد خلالها مشروع إنشاء مبنى المدرجات وأعمال إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومهندسى الإنشاءات.

واطمأن الجيزاوى خلال الجولة على الأعمال الإنشائية للمشروعات الجديدة، مؤكدًا أن مبنى المدرجات بالعبور يقام على مساحة إجمالية 19500 متر مربع ويضم 20 مدرج تعليمي يسع المدرج الواحد 250 طالبا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها.

كما تفقد القائم بأعمال الجامعة أعمال إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور والتي تقام على مساحة 40 فدانا، حيث تم تسليم الموقع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و6 شركات وطنية لتنفيذ المشروع.

وأكد الجيزاوى ضرورة المتابعة اليومية للمشروعات الجديدة على مستوى الجامعة سواء كانت في العبور أو كفر سعد لمتابعة الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

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