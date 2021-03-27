أحد الناجين من عقار جسر السويس: «العمارة مكنش فيها أسياخ» (فيديو)

قال محمد عادل أحد الناجين من عقار جسر السويس والذي كان يعمل في المصنع الموجود بالمبنى، إنه كان غير موجود أثناء الانهيار ووصل إليه خبر الانهيار فجر اليوم السبت.أوضح عادل أن هناك ما يقرب من 6 أشخاص من عمال المصنع لازالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن إجمالي العاملين في المصنع حوالي 40 شخصًا.«العمارة مكنش فيها أسياخ حديدية» هكذا كشف عامل المصنع عن سبب انهيار العقار والذي أكد أن مبنى بهذا الحجم كان يحتاج مزيد من الأسياخ الحديدية والتي كانت غير موجودة.وأشار عادل إلى أن المصنع كان مجرد معرض للأزياء ومالكه قام ببعض التجديدات التي اقتصرت على تغيير الأرضية كمجرد شكل جمالي وليس كما أشاع البعض بأنه قام بإزالة عمدان المبنى.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات ولازالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي واسعافهم، وتم فرض كردون أمنيا حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.